Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Geschäftseinbruch - Einbruch in Lagerhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (05.04.) kam es in einer Spielhalle in der Dudenstraße zu einer Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Person, gegen 5 Uhr, einem 29-jährigen Mann aus Bad Hersfeld unvermittelt ins Gesicht. Der Bad Hersfelder wurde leicht verletzt. Der Unbekannte kann als circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschäftseinbruch

Rotenburg a.d. Fulda. Ein Laden in der Breitenstraße wurde in der Nacht zu Freitag (05.04.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend öffneten sie mehrere Schränke und entwendeten circa 27 Mobiltelefone sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der genaue Wert des entstandenen Sachschadens sowie des Diebesguts ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (06.04.) in ein Lagerhaus in der Rosengasse ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Darüber hinaus beschmierten die Einbrecher eine Wand mit Farbe. Auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell