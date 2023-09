Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Einführungsphase beendet - Jetzt beginnt der Wachalltag!

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Letzte Woche ging die Einführungsphase der aktuellen Brandmeisteranwärter der Feuerwehr Ratingen zu Ende. Zum Abschluss der Einführung ging es am Donnerstag noch einmal gemeinsam mit den Ausbildern an das Gefahrenabwehrzentrum der Feuerwehrschule des Kreises Mettmann.

Hierbei wurden in der Brandsimulationsanlage insgesamt 9 Übungen absolviert, bei denen die Auszubildenden zeigen konnten, was sie praktisch leisten können. Hierzu wurden Trupps mit den erfahrenen Kollegen der Wachabteilung gebildet und gemeinsam das Vorgehen bei der Brandbekämpfung geübt.

Neben dem Vorgehen im Innenangriff wurde zusätzlich noch das sogenannte "Fenster-Impuls-Löschverfahren" geübt. Hierbei wird unter bestimmten Voraussetzungen, zur Vorbereitung des Innenangriffs, Wasser von außen in einen Brandraum eingebracht, um die Bedingungen für den vorgehenden Trupp zu verbessern.

Nach dem Abschluss der Einführungsphase geht es für die Auszubildenden jetzt in die beiden Wachpraktika, in denen sie sich an das Leben und den Alltag auf einer Wachabteilung gewöhnen können. Wir wünschen den Dreien hierbei viel Spaß und Erfolg!

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell