POL-UN: Unna - Traktor mit Anhänger entwendet

Schwerte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Iserlohner Straße in Villigst wurden am Dienstag (27.02.2024) zwei Personen leicht verletzt. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 21-jährige Schwerterin in Richtung Iserlohn. In einer langgezogenen Rechtkurve setzte sie zum Überholen eines Wohnmobils an. Als sie bemerkte, dass ihr ein Fahrzeug entgegenkam, scherte sie vor dem Überholten wieder ein und touchierte dabei das Heck ...

mehr