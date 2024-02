Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl in Post

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 19.12.2023 zwischen 16.00 Uhr und 16.05 Uhr die Postfiliale an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste betreten. Die Männer baten eine Mitarbeiterin der Filiale darum, Geld zu wechseln. Erst später bemerkte die Mitarbeiterin den Wechselgeldbetrug.

Die Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei jetzt mehrere Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/128553

Wer kennt diese Männer? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell