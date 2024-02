POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bergkamen (ots) - Bisher unbekannte Täter haben am Montag (26.02.2024) mehrere PKW an der Straße "Im Alten Dorf" zerkratzt. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden in der Zeit von 19 Uhr bis 22 Uhr neun PKW, die jeweils ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkten, auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand im Vorbeigehen beschädigt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten dieses bei der ...

