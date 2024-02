POL-UN: Bergkamen - PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin

Kamen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagnachmittag (24.02.2024) bis Sonntagnachmittag (25.02.2024) die Tür zu einem Geschäftsgebäude an der Bahnhofstraße aufgehebelt. In dem Objekt, in dem sich zahlreiche Büros befinden, brachen sie auf mehreren Etagen weitere Türen und Schränke auf und durchsuchten diese. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Wer hat Verdächtiges ...

mehr