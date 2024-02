Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte- Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Schwerte (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat am 18.11.2023 zwischen 17.35 Uhr und 17.45 Uhr in einem Geschäft in Schwerte ein paar Handschuhe von einem Ständer genommen, diese angezogen und eine Geldkassette im Kassenbereich aufgebrochen.

Mit einigen Geldscheinen und den entwendeten Handschuhen verließ er anschließend das Geschäft.

Der Täter wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder des Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/128390

Wer kennt diesen Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell