Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Unna (ots)

Eine unbekannte Täterin hat am Montag, 20.03.2023 zwischen 13.55 Uhr und 14.00 Uhr einer 84-Jährigen aus Unna in einem Supermarkt am Massener Hellweg während des Einkaufens die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Mit der darin befindlichen, gestohlenen EC-Karte wurden anschließend mehrere widerrechtliche Abhebungen an Geldautomaten in Unna vorgenommen.

Dabei wurde die Täterin von einer Überwachungskamera aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun ein Lichterbild der unbekannten Tatverdächtigen.

Bekleidet war die Frau, die dunkle Haare und eine schlanke Figur hat, mit einer roten Jacke, einer schwarzen Bommelmütze sowie einem schwarzen Rucksack.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/128523

Wer kennt diese Frau? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell