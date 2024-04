Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

22-Jährige leicht verletzt

Künzell. Am Sonntag (07.04.) kam es gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro entstand. Eine 22-jährige VW-Beatle-Fahrerin aus Gersfeld befuhr die Diorolfstraße von Dirlos kommend in Richtung Künzell. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger VW-Tiguan-Fahrer aus Maberzell die Frankenstraße in Richtung Steinstraße. Im Kreuzungsbereich der Diorolfstraße kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Auffahrunfall

Dipperz. Am Sonntag (07.04.) kam es gegen 18.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro entstand. Ein 58-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Dipperz sowie eine 59-jährige Toyota-Fahrerin aus Künzell befuhren in genannter Reihenfolge die B458 in Fahrtrichtung Friesenhausen. Auf Grund eines in den Kreuzungsbereich einfahrenden Streifenwagens mit Blaulicht und Martinshorn bremste der 58-Jährige derzeitigen Erkenntnissen nach sein Fahrzeug langsam ab. Dies erkannte die dahinterfahrende 59-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf. Die 59-Jährige kam mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus.

Polizeistation Fulda

HEF

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Philippsthal. Am Freitag (05.04.), gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer aus Philippsthal mit seinem Kleinkraftrad die Straße am Kuckucksrain aus Richtung Eichbergstraße kommend. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug beschädigte er derzeitigen Erkenntnissen nach den linken Außenspiegel. Anschließend kollidierte der Mann mit einem ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Kastenwagen und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Der 19-Jährige versuchte anschließend von der Unfallstelle zu flüchten, wurde jedoch von einem Zeugen davon abgehalten. Als die Polizei vor Ort eintraf, erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

