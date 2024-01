Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kontrollstelle durchbrochen

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag führte der Inspektionsdienst Nord im Stadtteil Johannesplatz Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt verstießen 18 Verkehrsteilnehmer gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50km/h. Gegen 15:00 Uhr erreichte ein 18-jähriger Kraftfahrzeugführer die Kontrollstelle mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Er missachtete die Anhaltesignale und ergriff die Flucht. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das nun abgestellte Fluchtfahrzeug ohne Insassen etwa einen Kilometer von der Kontrollstelle entfernt festgestellt werden. Dank in der Nähe befindlicher Passanten wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf die richtige Fährte des fußläufig flüchtenden Fahrers sowie dessen 24-jährigen Beifahrers geführt. Die beiden Männer rannten über einen Acker. Während sich der Beifahrer stellte, kletterte der Fahrer über einen Zaun und setzte seine Flucht fort. Nach einigen hundert Metern konnte er durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei dem Mitfahrer konnten mehrere Tausend Euro Bargeld aufgefunden werden. Im Zuge der richterlich angeordneten Durchsuchung von Fahrzeug und Wohnungen der Beschuldigten wurden eine nicht unerhebliche Menge von Betäubungsmitteln sowie Bargeld und Diebesgut beschlagnahmt. Die Männer erwarten mehrere Strafverfahren u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verkehrsdelikten. (ER)

