Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher vertrieben

Erfurt (ots)

Samstagmittag betrat ein amtsbekannter 43-jähriger Erfurter offenbar mit bösen Absichten ein verschlossenes Bürogebäude am Herrenberg. Hier durchstreifte er die frei zugänglichen Innenbereiche auf der Suche nach möglichen Wertgegenständen. Ehe er jedoch fündig wurde, geriet der Einbrecher in den Fokus des Bewegungsmelders. Durch diesen wurde der Sicherheitsdienst informiert, welcher letztlich den Einbrecher von weiteren Schandtaten abhalten konnte. Der Täter suchte daraufhin mit leeren Händen sein Heil in der Flucht. Durch das Polizeirevier Erfurt Süd wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Einbruchs eingeleitet. (AS)

