Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda fiel ein weiterer Zigarettenautomat Dieben zum Opfer. Unbekannte hatten sich in Nöda an dem Automaten zu schaffen gemacht und sprengten diesen in die Luft. Dabei wurde das Gerät derart zerstört, dass die Diebe an das ersehnte Innere kamen. Sie schnappten sich die Zigaretten und das Bargeld und ließen einen Schaden von 5.000 Euro zurück. Ein Kontaktbereichsbeamter der Polizei entdeckte Donnerstagnachmittag die Überreste des Automaten und nahm die Ermittlungen auf. Im Landkreis Sömmerda wurden in den vergangenen fünf Wochen bereits neun Zigarettenautomaten angegriffen. Dabei wurden diese teilweise vollständig zerstört. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

