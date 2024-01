Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos beschädigt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag ließ ein Randalierer in Daberstedt seiner Zerstörungswut freien Lauf. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums hatte der Unbekannte zunächst gegen einen geparkten Kia getreten und sich dadurch mit einer Delle im Blech verewigt. Dies war ihm jedoch nicht genug. Er zerstörte zudem die Heckscheibe eines ebenfalls geparkten Fahrzeugs. Dadurch richtete er einen Gesamtschaden in Höhe von 700 Euro an. Anschließend floh er ohne erkannt zu werden. Die beiden 33 und 69 Jahre alten Besitzer der Autos entdeckten die Schäden und informierten die Polizei. (SE)

