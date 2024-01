Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Wildunfälle

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kam es am Donnerstag gleich zu drei Wildunfällen. In den Morgenstunden ereigneten bereits zwei der unglücklichen Begegnungen. Ein 50-Jähriger war mit seinem Opel auf der Bundesstraße zwischen Sachsenburg und Kannawurf unterwegs gewesen, als ein Fuchs auf die Fahrbahn sprang. Der Opel-Fahrer erfasste das Tier. Das gleiche Schicksal teilte ein 49-jähriger Opel-Fahrer. Dieser war zwischen Kleinmölsen und Vieselbach unterwegs gewesen, als er mit einem Reh zusammenstieß. In den Nachtstunden erwischte es einen 44-Jährigen, der mit seinem Seat unterwegs gewesen war. Am Ortseingang von Orlishausen sprang ein Reh über die Fahrbahn und damit direkt vor die Motorhaube. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Fuchs und die beiden Rehe verendeten vor Ort. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell