FW-RE: Drei Brandeinsätze in der Nacht - ausgedehnter Laubenbrand fordert Einsatzkräfte

Zu insgesamt drei Brandeinsätzen musste die Feuerwehr Recklinghausen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.12.2023) ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Um 23:56 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Westerholter Weg alarmiert. Dort stand eine kleinere Gartenlaube in Brand. Der Brand breitete sich auf einen benachbarten Unterstand aus, ehe er dann von den Feuerwehreinsatzkräften abgelöscht wurde. Im Einsatz dort befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache. Der Einsatz dauerte bis circa 00:45 Uhr an.

Um 01:13 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr wiederum zur Straße "Am Sanderhsof" alarmiert. Dort brannte ein größerer Müllbehälter im Hinterhof. Auch dieser wurde durch die Kräfte der Feuerwehr Recklinghausen abgelöscht. Auch hier waren die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache sowie der Einsatzleitdienst und ein RTW für circa eine Stunde im Einsatz.

Um 03:36 Uhr kam es zum größten Brandeinsatz der Nacht. Ebenfalls auf der Straße "Am Sandershof" stand eine größere Gartenlaube im dortigen Grabeland in Vollbrand. Aufgrund der schlechten Zuwegung und der Brandausdehnung kamen hier weitere Kräfte der Feuerwehr zum Einsatz. Die ersten Einsatzkräfte ließen umgehend eine Alarmstichworterhöhung durchführen und weitere Kräfte alarmieren. Da der Brand sich direkt neben einer Gleisanlage der Deutschen Bahn befand, musste die Bahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof Recklinghausen und dem ehemaligen Bahnhof Ost zuerst vollständig gesperrt und geerdet werden. Hierzu kam ein Notfallmanager der Deutschen Bahn zum Einsatz. Nachdem eine umfangreiche Löschwasserversorgung aufgebaut worden war und die Zuwegung zu der Laube geschaffen war, konnten effektive Löschmaßnahmen eingesetzt werden. In der Gartenlaube gelagerte Propangasflaschen erschwerten die Löscharbeiten anfangs. Zum Einsatz kamen bei diesem Brand die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, der Rettungsdienst mit RTW und Notarzt sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Ost, Süd und Suderwich. Der Einsatz dauerte bis circa 07:00 Uhr an.

Für die Dauer dieses Einsatzes sicherte der Löschzug Altstadt den Grundschutz für das weitere Stadtgebiet im Falle zeitgleicher Einsätze ab.

Zu den Brandursachen, möglichen Zusammenhängen zwischen den Einsätzen und Schadenshöhen verweisen wir auf die polizeilichen Auskünfte in der Sache.

