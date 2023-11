Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Erneut vier kleinere Brände in der Nacht zu Montag

Recklinghausen (ots)

Zu vier kleineren Brandeinsätzen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag (13.11.2023) in Recklinghausen. Verletzt wurde niemand.

Die erste Notrufmeldung erreichte die Leitstelle des Kreises Recklinghausen über den Notruf 112 um 22:09 Uhr (12.11.2023). An der Castroper Straße brannte auf dem Gelände eines Einkaufshandels ein Altkleidercontainer. Dieser wurde abgelöscht.

Um 03:11 Uhr brannte ein Briefkasten auf dem Gehweg der Overbergstraße, Ecke König-Ludwig-Straße. Dieser wurde ebenfalls abgelöscht.

Um 03:40 Uhr erreichte eine weitere Brandmeldung die Leitstelle der Feuerwehr. Auf der Bochumer Straße standen hierbei dieses Mal mehrere Müllbehälter in Brand. Auch hier wurden die Feuerwehreinsatzkräfte tätig und löschten diese ab.

Um 04:22 Uhr wurde die Feuerwehr dann zum vierten Brandeinsatz in der vergangenen Nacht gerufen: Auf der Feldstraße standen an einer Gebäudewand mehrere Müllbehälter in Brand. Hier löschten die Feuerwehreinsatzkräfte diese ebenfalls ab. Im Anschluss kontrollierten sie die Gebäudewand und kühlten diese anschließend.

Verletzt wurde im Zuge der vier Brandeinsätze niemand. Ob und inwiefern Gebäudeschaden entstand ist, wie auch die jeweilige Brandursachen, ist Bestandteil der polizeilichen Auskünfte.

Im Einsatz befand sich jeweils die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell