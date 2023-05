Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hausfriedensbruch: Schlüssel steckte auf Haustür

Zülpich-Füssenich (ots)

Gestern (22. Mai) kam es in der Bootsstraße in Zülpich-Füssenich zu einem versuchten Diebstahl mit Körperverletzung in einem Einfamilienhaus.

Eine 76-jährige Frau hörte gegen 14.30 Uhr Schritte auf der Treppe und ging zum Treppenaufgang. Auf der Treppe stand eine ihr unbekannte Frau gegenüber, die aus dem Obergeschoss kam. Vermutlich konnte die Unbekannte das Treppenhaus über die Hauseingangstür erreichen, die sich mit einem steckenden Schlüssel öffnen ließ.

Um aus dem Haus zu gelangen schubste die Unbekannte die 76-Jährige zur Seite. Die Zülpicherin schlug durch den Sturz mit dem Kopf auf dem Boden auf und verletzte sich leicht.

Die bislang Unbekannte konnte ohne Beute flüchten.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

-circa 45-50 Jahre alt -zwischen 150-160 cm groß -dicke Statur -schwarze Haare -schwarzer Rock und schwarzes Oberteil -kleine schwarze Umhängetasche

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell