Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern

Mechernich-Firmenich (ots)

Ein 38-jähriger Mann befuhr gestern (22. Mai) zusammen mit seiner 40-jährigen Frau sowie seinem zweijährigen Kind um 17.08 Uhr von Kommern aus die Bundesstraße 266 in Richtung Euskirchen.

An der roten Ampel auf Höhe des Abzweigs nach Virnich wartete ein 27-jähriger Mann aus Euskirchen in seinem Pritschenwagen, dahinter eine 84-jährige Frau aus Zülpich in ihrem Geländewagen (SUV).

Der 38-jährige Mechernicher soll aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst in den wartenden SUV geprallt sein.

Der SUV wurde durch den Aufprall so stark herumgeschleudert, dass er mit der Fahrerseite gegen den Ampelmast schlug und die 84-jährige Frau aus Zülpich noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 38-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine 40-jährige Frau (Beifahrerin) aus Mechernich kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus und erlag dort ihren Verletzungen. Das zweijährige Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Pritschenwagen-Fahrer blieb unverletzt.

Kurze Zeit war unklar, ob zur Unfallzeit noch ein zehnjähriges Kind mit im Auto der Familie saß. Die Feuerwehr suchte daher mittels einer Drohne die Umgebung des Unfallortes ab. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Alle am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 266 zwischen dem Abzweig B 266 / Landstraße 11 sowie dem Abzweig B 266 / An der Zikkurat vollgesperrt.

Mehrere Rettungskräfte, die Feuerwehr, zwei Rettungshubschrauber sowie das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Euskirchen waren in dem Einsatz involviert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell