POL-HX: Nach Unfall mit E-Scooter geflüchtet

Höxter (ots) - Mit leichten Verletzungen wurde ein Fahrradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert, der in Höxter-Stahle am Montag, 16. Januar, von einem Auto angefahren wurde. Der Unfall ereignete sich um 5.10 Uhr an dem Abfahrtsarm von der B64 zur B83 in Stahle. Ein 50-Jähriger, der mit seinem Mercedes von der B64 kam und nach links in Richtung Ortskern Stahle abbiegen wollte, übersah dabei einen von links kommenden ...

