POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 31.10.2022

Am Sonntagabend, gegen 19:14 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kolberger Straße. Im dortigen Kellerbereich geriet aus bisher unbekannter Ursache Sperrmüll in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr abgelöscht. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden sei es nicht gekommen. Die Ermittlungen bzgl. der Brandursache dauern an.

Kurze Zeit Später wurde ein Pkw-Brand an der Ecke Genossenschaftsstraße-/Bremer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen standen zwei Pkw in Brand, bei einem dritten Pkw konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden, sodass dieser Pkw nur leicht beschädigt wurde. Auch in diesen Fällen bedarf die Brandursachenerforschung der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zu den oben genannten Fällen geben können oder verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

