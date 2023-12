Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer am 1.Weihnachtstag - Tiere in Wasbek gerettet

Rendsburg (ots)

Wasbek - Am 25.12.2023 wurde gegen 16.20 Uhr ein Feuer in der Weststraße gemeldet. Bereits beim Eintreffen der ersten Wehren standen hier Carports und Schuppen in einer Wohnsiedlung in Flammen. Schnell wurde die Alarmierungsstufe erhöht um weitere Feuerwehren zum Einsatzort zu ordern. Angesichts der engen Bebauung drohten die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser überzugreifen. Mit einem schnellen Einsatz von rund 80 Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Carports und Schuppen, sowie ein abgestelltes Auto brannten ab. Aus einem der bereits verqualmten Häuser retteten Feuerwehrleute unter Atemschutz zwei Hunde und zwei Hamster. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Über die Höhe des Schadens und die Ursache des Feuers gibt es noch keine Erkentnisse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes musste die B430 gesperrt werden.

Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Wasbek, Ehndorf, Padenstedt, die Drehleiter und Retuungsdienst der BF Neumünster, Technische Einsatzleitung, AWF, stellv. KWF, KPW und Polizei.

