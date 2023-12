Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer im Reihenhaus - Feuerwehr mit Großaufgebort im Einsatz

Rendsburg (ots)

Büdelsdorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 10.12.2023, 13:47 Uhr Feuer Standard FEU 00 - Stichworterhöhung Feuer Größer als Standard FEU G 00 13:52 Uhr

Am frühen Sonntagnachmittag (10.12.2023) kam es aus bisher unbekannter zu Ursache in Büdelsdorf zu einer Verpuffung mit anschließender Flammen und Rauchentwicklung. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, waren die Flammen bis in den Dachbereich sichtbar. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause, diese kamen erst später zurück und wurden dann rettungsdienstlich behandelt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr Büdelsdorf wurde auch die Feuerwehr Borgstedt zur Einsatzstelle gerufen, gemeinsam wurde das Feuer unter Atemschutz von Innen und Außen bekämpf. Die Bewohner der umliegenden Wohnungen wurden durch die Feuerwehr zur Feuerwache in Büdelsdorf gefahren, dort wurden sie von der DRK Bereitschaft betreut und mit Getränken versorgt. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Löschzug-Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde alarmiert um die eingesetzten Atemschutzgeräteträger zu dekontaminieren. Mit Hilfe der Teleskopmastbühne konnten die Feuerwehrleute die Dachhaut öffnen um an die Glutnester im Dachbereich zu kommen und zu löschen. Die Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten werden sich noch bis in die frühen Abendstunden ziehen. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Parkallee war für die Dauer des Einsatzes teilgesperrt worden. Anwohner wurden über die Warn-App gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlung aufnehmen und den Brandort beschlagnahmen. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Büdelsdorf, Feuerwehr Borgstedt, Rettungsdienst, Löschzug-Gefahrgut d es Kreises Rendsburg-Eckernförde, DRK Bereitschaft Rendsburg, Polizei, Kripo und Kreispressewart

