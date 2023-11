Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Lütjenbornholt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Großbrand in einem leerstehenden Wohnhaus

Rendsburg (ots)

Am Mittwoch, 22.11.2023, ca.20:20 Uhr, kam es zu einem Feuer in einem leerstehenden Wohnhaus in Lütjenbornholt. Es brannte der Dachstuhl des Gebäudes. Es wurde gemeldet, dass sich noch Personen im Gebäude befinden würden. Das bestätigte sich nicht. Durch schlagkräftiges Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Bornholt, Bendorf-Oersdorf und Thaden konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Umliegende Gebäude kamen nicht zu Schaden. Der Dachstuhl war nicht mehr zu retten und brannte komplett aus.

Zur Schadenshöhe- und Ursache kann keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell