Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Spiegelunfall; Verursacher flüchtig

Konz (ots)

Am heutigen Vormittag, Donnerstag, 07.12.2023, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der K 133 zwischen Wiltingen und Konz zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Spiegelberührung. Der verursachende Pkw, ein weißer Transporter mit spanischem Kennzeichen, verließ die Unfallstelle in Fahrtrichtung Konz, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Fluchtfahrzeug dürfte einen Schaden am linken Außenspiegel davon getragen haben. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz in Verbindung zu setzen.

