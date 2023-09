Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Sachbeschädigung an Gaststätte

Melle (ots)

In der Haferstraße, an einem Café & Bierhaus, kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 01:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster. Die Außenscheibe einer Doppelverglasung wurde eingeworfen und die Verursacher flüchteten vom Tatort. Mutmaßlich handelte es sich bei den Verursachern um eine kleine Gruppe Jugendlicher. Auch das Mobiliar vor der Gaststätte war verrückt worden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

