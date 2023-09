POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Abschleppwagens

Belm (ots) - In der Zeit vom frühen Freitagabend bis Montagmorgen brachen Unbekannte in das Kindergartengebäude am Astruper Weg ein. Der Einstieg erfolgte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster. Erbeutet werden konnte eine geringe Summe Bargeld. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Belm unter 05406/898630 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Matthias Bekermann Telefon: 0541/327-2071 Mobil: ...

