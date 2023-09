POL-OS: Belm: Einbruch in Kindergarten

Bramsche (ots) - Am Montagmorgen kam der Verkehr auf der A1 in Richtung Bremen nach einem Unfall zum Erliegen. Gegen 8.15 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes in nördliche Richtung unterwegs, als er in einem Baustellenbereich an der Abfahrt Neuenkirchen-Vörden aus ungeklärter Ursache frontal gegen einen Fahrbahnteiler krachte. Nach der Kollision drehte sich ...

