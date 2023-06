Polizei Münster

POL-MS: POL-MS: Exhibitionist in Waldstück bei Gievenbeck - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In einem Waldstück an der Roxeler Straße bei Gievenbeck hat am Dienstagmittag (13.06., 13:45 Uhr) ein unbekannter Mann exhibitionistische Handlungen vor einer 29-jährigen Joggerin an sich durchgeführt.

Die Frau war mit ihrem Hund in Höhe des Marktkaufs auf der Freifläche zwischen Roxeler Straße und Sentruper Straße joggen. In einem Waldstück stellte sich ihr der Unbekannte in den Weg. Er zog sich die Hose herunter und begann, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die 29-Jährige versuchte, an dem Mann vorbeizugehen, dieser habe sich ihr jedoch wiederholt in den Weg gestellt und sei auf sie zugegangen. Erst als die Frau laut um Hilfe rief, zog der Mann seine Hose hoch und entfernte sich.

Die Münsteranerin rief sofort die Polizei. Eine direkt eingeleitete Fahndung, unter anderem unter Einsatz eines Diensthundes, blieb erfolglos. Nach Aussage der Zeugin hat der Mann ein europäisches Erscheinungsbild, ist circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hat kurze dunkle Haare, eine untersetzte Statur und einen schwerfälligen Gang. Zur Tatzeit am Dienstagmittag trug er schwarze Shorts und ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

