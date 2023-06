Polizei Münster

POL-MS: 28- Jähriger Radfahrer beim Unfall schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall am Hohenzollernring am Donnerstagmorgen (15.6., 8:35Uhr) schwer verletzt. Der Mann schwebt aktuell in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen zufolge war der 28-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an dem Hohenzollernring in Richtung Wollbecker Straße unterwegs. Als er den Einmündungsbereich zur Oststraße passierte, bog ein 30-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf auf den Hohenzollernweg ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß und der 28-Jährige Münsteraner wurde dabei schwer verletzt. Ein Aufnahmeteam der Polizei Münster ist mit Experten vor Ort im Einsatz. Der Hohenzollernring in Fahrtrichtung Wolbecker Straße bleibt für die Unfallaufnahme gesperrt.

