Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfall legte Verkehr auf der A1 lahm - 28-Jähriger leicht verletzt

Bramsche (ots)

Am Montagmorgen kam der Verkehr auf der A1 in Richtung Bremen nach einem Unfall zum Erliegen. Gegen 8.15 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes in nördliche Richtung unterwegs, als er in einem Baustellenbereich an der Abfahrt Neuenkirchen-Vörden aus ungeklärter Ursache frontal gegen einen Fahrbahnteiler krachte. Nach der Kollision drehte sich das silberne Fahrzeug und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der alleinige Insasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte den Mann aus Vechta ins Krankenhaus. An dem Mercedes ist ein Totalschaden entstanden, der Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Bremen zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr musste an der Abfahrt Neuenkirchen-Vörden abgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell