Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Fledder: Pkw Komplettdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Samstagmorgen (10.45) Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Firmengelände in der Pferdestraße. Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zu dem Grund in der Nähe der Narupstraße und nahm hier diverse Rollen Kupferkabel sowie Schlüssel zu einem Ford Transit an sich. Mit dem gestohlenen Transporter und seinem Diebesgut flüchtete der Unbekannte schließlich vom Tatort. Möglicherweise wird das Fahrzeug noch mit originalen Kennzeichen (OS-YV 28) geführt. Hinweise zu der Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell