Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel (18.08.2023)

Mühlhausen-Ehingen, A81 (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Autofahrer nach einem unbedachten Fahrstreifenwechsel eine Unfallflucht begangen. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit einem Suzuki Jimmy auf der mittleren Spur der A81 in Richtung Singen. Zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Engen zog plötzlich ein weißer Kleintransporter direkt vor dem Suzuki von der rechten auf die mittlere Fahrspur, so dass die 31-Jährige nach links ausweichen musste um eine Kollision mit dem Transporter zu verhindern. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über das Auto, dass sich anschließend mehrfach um die eigene Achse drehte und dann in die Schutzplanke prallte. Der unbekannte Fahrer des weißen Kleintransporters setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Transporterfahrer nimmt die Verkehrspolizei unter der Tel. 07733 9960-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell