Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, L189, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (20.08.2023)

Volkertshausen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landestraße 189 zwischen Aach und Volkertshausen am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Suzuki-Fahrer war gegen 17.20 Uhr von Aach in Richtung Volkertshausen unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam der junge Mann auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. In der Folge gab der Biker Gas, worauf die Maschine ins Schleudern geriet, von der Straße abkam und sich mehrfach überschlug. Der 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An der Suzuki entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Neben drei Fahrzeugen der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

