Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Räuberischer Diebstahl in Modehaus (17.08.2023)

Singen (ots)

Am Donnerstagabend ist es in einem Ladengeschäft in Singen zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein 50-jähriger Ladendetektiv beobachtete, wie ein junger Mann eine Jeanshose in seinen Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verließ ohne zu bezahlen. Vor dem Laden sprach er den 16-Jährigen an und forderte die Herausgabe der gestohlenen Hose. Daraufhin versuchte der Jugendliche zu flüchten, wobei der Ladendetektiv jedoch noch seinen Rucksack zu fassen bekam. Im anschließenden Gerangel um den Rucksack kam dem Mitarbeiter schließlich ein 28-jähriger Passant zur Hilfe, so dass der 16-Jährige festgehalten und der Polizei übergeben werden konnte. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls.

