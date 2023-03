Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230313.3 Heiligenstedten: Forellen aus Angelsee entwendet

Heiligenstedten (ots)

In der Zeit von Donnerstag um 19 Uhr bis Freitag um 9:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Angelsee am Waldweg und entwendeten circa 400 kg Forellen, welche sich in Fischreusen befanden. Eine batteriebetriebene Kamera wurde während der Tatausführung aus einem nahegelegenen Baum entfernt. Die Fische wurden vermutlich auf ein Transportfahrzeug verladen. Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf gut 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

