Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit rund 10.000 Euro Schaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall mit rund 10.000 Euro Sachschaden ist es am Montagvormittag an der Einmündung der Sallancher Straße auf die Schuraer Straße und Angerstraße gekommen. Ein 87-jähriger Fahrer eines VW Golf Plus wollte von der Sallancher Straße nach links auf die Angerstraße in Richtung Friedhof abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Sharan, dessen 25-jährige Fahrerin von der bevorrechtigten Schuraer Straße nach links auf die Sallancher Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen wollte. Nach jetzigem Stand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Im VW Sharan befand sich auch ein 10 Monate junges Kind der Sharan-Fahrerin. Diese brachte ihr Kind vorsorglich zur kinderärztlichen Untersuchung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell