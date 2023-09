Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Überholvorgang vor Schulen und Kindergarten gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen führte ein Kontaktbereichsbeamter der Polizei Osnabrück eine Schulwegüberwachung im Bereich Rückertstraße / Ernst-Sievers-Straße durch. Gegen 08:13 Uhr befuhr ein weißer Mercedes-AMG mit Steinfurter Kennzeichen (ST-) die Rückertstraße in Richtung Lotter Straße, vor dem Mercedes staute sich der Verkehr. Plötzlich scherte der Mercedes aus, beschleunigte gut hörbar und fuhr an den wartenden Pkw vorbei. Aus Richtung Lotter Straße kamen dem Mercedes Pkw entgegen, der AMG bog schließlich nach links in die Straße In der Barlage ab. Mehrere Autofahrer und Fußgänger wurden auf den Überholvorgang aufmerksam. Der Polizeibeamte folgte dem Pkw, führte eine Kontrolle durch und eröffnete ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Die Autofahrerin, eine 25-jährige Frau aus Hasbergen, zeigte sich weitgehend uneinsichtig. Die Polizei sucht nach Zeugen des Überholvorgangs, Hinweise werden unter 0541/327-2215 entgegengenommen.

