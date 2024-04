Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm). Unbekannte beschädigten zwischen Freitag (05.04.) und Montag (08.04.) zwei sogenannte Gleitschalungsfertiger auf einer Baustelle in der Gemarkung Triftsäcker. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von circa 250.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Gontershausen. Eine Einliegerwohnung in der Ober-Ofleidener Straße wurde am Montag (08.04.), zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Nach momentan vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Einbrecher das Schloss einer Zugangstür gewaltsam. Darüber hinaus hebelten die Unbekannten an einer weiteren Tür. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

