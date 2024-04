Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeieinsatz in der Fuldaer Innenstadt

Fulda (ots)

Am Mittwochmittag (10.04.), gegen 13 Uhr, kam es in der Fuldaer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, der im Zusammenhang mit einem Hinweis auf einen möglichen Bedrohungssachverhalt in einem Hotelkomplex in der Goethestraße steht. Dieser hat sich im weiteren Verlauf nicht bestätigt.

Da zunächst eine Personengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Einsatzmaßnahmen ein und war mit mehreren Kräften in entsprechender Schutzausrüstung vor Ort. Nach derzeit vorliegenden Informationen befand sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand und kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Verletzt wurde niemand.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell