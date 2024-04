Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung - Trickdiebstahl

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung

Fulda. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend (08.04.) und Dienstagmorgen (09.04.) das vordere amtliche Kennzeichen "FD-TD 1983" von einem Ford Kuga und zerkratzten den Lack des Fahrzeugs. Dieses war in dem Innenhof eines Wohnhauses in der Leipziger Straße in Lehnerz abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl

Fulda. Ein 94-jähriger Mann wurde am Dienstag (09.04.), gegen 12 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Petersberger Straße durch eine ihm unbekannte Frau angesprochen. Diese lenkte ihn durch das Vorzeigen eines Blattes ab, während eine männliche Begleitung der Frau dem 94-Jährigen die Geldbörse entwendete. Beide Personen flüchteten umgehend in Richtung Petersberger Straße. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: circa 45 Jahre alt, braune, mittellange Haare. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell