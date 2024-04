POL-OH: Unfallflucht auf dem Parkplatz Bäcker /Metzger in Hünfeld

Fulda (ots) - Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung Fulda. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend (08.04.) und Dienstagmorgen (09.04.) das vordere amtliche Kennzeichen "FD-TD 1983" von einem Ford Kuga und zerkratzten den Lack des Fahrzeugs. Dieses war in dem Innenhof eines Wohnhauses in der Leipziger Straße in Lehnerz abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das ...

