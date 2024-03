POL-MR: Korrektur zur Meldung "Biedenkopf/ Lollar: Größerer Polizeieinsatz" - bitte nachfolgende Meldung verwenden

Marburg-Biedenkopf (ots) - Weimar- Wenkbach: Portmonee aus Auto geklaut Auf unbekannte Weise gelangten Diebe in der Nacht auf Montag, 11. März, in ein Auto, dass in der Rother Straße stand. Zwischen 22 Uhr und 6.20 Uhr entwendeten sie ein Portmonee mit etwa 30 Euro Bargeld, ohne dabei Schäden am schwarzen Volvo V60 zu hinterlassen. Die Marburger Polizei bittet um ...

mehr