Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Renault zerkratzt + Unfall auf B62 + Riskante Überholversuche?

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain: Renault zerkratzt

An einem roten Renault Clio hinterließen Unbekannte Kratzer entlang der gesamten linken Seite und Heckklappe. Der etwa 1.500 Euro hohe Schaden entstand zwischen Mittwoch, 6. März, 12 Uhr, und Freitag, 8. März, 12 Uhr, in der Stettiner Straße. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Lahntal: Unfall auf B62

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 39-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag, 14. März, auf der Strecke von Sterzhausen nach Caldern nach rechts von der B62 ab. In Höhe eines Pendlerparkplatzes prallte der PKW gegen 6.05 Uhr gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus Kirchhain und brachten ihn vermutlich schwerverletzt ins Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort war die B62 bis etwa 8 Uhr gesperrt.

Stadtallendorf: Riskante Überholversuche?

Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, nachdem der unbekannte Fahrer eines weißen VW Busses am Dienstag, 5. März, offenbar einen riskanten Fahrstil an den Tag legte. Zunächst versuchte er wohl gegen 13.45 Uhr auf der L3048 zwischen Kleinseelheim und Kirchhain, kurz vor dem Kreisverkehr in Amöneburg trotz bestehendem Überholverbots einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste der Fahrer von dem Vorhaben ablassen und sich wieder auf der Spur einordnen. Der Fahrer fuhr weiter über die B62 in Richtung Stadtallendorf und setzte kurz vor dem Bahnübergang bei der Abfahrt in Richtung Alsfeld erneut zum Überholen an. Offenbar nur durch eine Vollbremsung des vorausfahrenden Fahrzeugs kam es dabei nicht zum Unfall. Anschließend fuhr der VW Bus weiter in Richtung Alsfeld. Die Polizei sucht Zeugen sowie Personen, die aufgrund des weißen VW Busses abbremsen oder ausweichen mussten (Telefonnummer 06428/93050).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell