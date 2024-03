Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Portmonee aus Auto geklaut + Kennzeichen weg + Ei an Wand + Schaufenster beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar- Wenkbach: Portmonee aus Auto geklaut

Auf unbekannte Weise gelangten Diebe in der Nacht auf Montag, 11. März, in ein Auto, dass in der Rother Straße stand. Zwischen 22 Uhr und 6.20 Uhr entwendeten sie ein Portmonee mit etwa 30 Euro Bargeld, ohne dabei Schäden am schwarzen Volvo V60 zu hinterlassen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Kennzeichen weg

Die beiden Kennzeichen MR-SM 988 entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag, 11. März, von einem grauen Opel Astra, der zwischen 21.30 Uhr und 5 Uhr in der Berliner Straße parkte. Die Schilder haben einen Wert von etwa 30 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Breidenbach: Ei an Wand

Mit einem rohen Ei beschädigten Unbekannte die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Hintalstraße, indem sie es am Montag, 11. März, gegen 21 Uhr dagegen warfen. Der entstandene Schaden liegt bei geschätzt 150 Euro. Bereits am Samstag, 9. März, hatten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr und 20.40 Uhr eine Lampe im Wert von 80 Euro von der Terrasse des gleichen Hauses entwendet. Die Polizei in Biedenkopf bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Biedenkopf: Schaufenster beschädigt

Einen geschätzt 2.000 Euro hohen Schaden verursachten Unbekannte, indem sie in der Hainstraße das Schaufenster einer Pizzeria mit einem Stein einwarfen. Den Stein hatten sie offenbar zuvor aus einer Beeteinfassung in der Nähe herausgestemmt und dabei einen weiteren, etwa 20 Euro hohen Schaden hinterlassen. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Sachbeschädigung am Sonntag, 10. März, zwischen 20.45 Uhr und 21.05 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell