Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Umzug der Polizeiwache Espelkamp erfolgreich abgeschlossen

Espelkamp (ots)

(TB) Die Polizeiwache in Espelkamp ist umgezogen. Die Polizistinnen und Polizisten nehmen am morgigen Freitag, 23. Februar, mit Beginn der Nachtschicht den Dienstbetrieb in den Räumlichkeiten des neuen Dienstgebäudes an der Trakehner Straße 6 auf.

Von der neuen Polizeiwache aus versehen die Wachdienstbeamten rund um die Uhr ihren Streifendienst. Zudem können sie die Bezirksdienstbeamten für Espelkamp zu ihren bewährten Sprechzeiten montags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr direkt kontaktieren, um Anzeigen zu erstatten und Anliegen vorzutragen.

Telefonisch ist die Wache unter der Rufnummer 0571/8866-3600 erreichbar.

Für Notsituationen und in dringenden Fällen gilt natürlich weiterhin das Gebot: Wählen Sie den Notruf 110!

Eine offizielle Einweihung des neuen Dienstgebäudes ist für den Sommer 2024 avisiert.

