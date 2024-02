Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet um Hinweise zu flüchtigem Motorradfahrer

Espelkamp (ots)

(SN) Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens führt die hiesige Polizei gegenwärtig nach einer Verkehrsstraftat am vergangenen Donnerstag, 15. Februar und sucht dabei nach einem Motorradfahrer.

Den Erkenntnissen zufolge war eine Streifenwagenbesatzung gegen 16.30 Uhr auf einen Motorradfahrer aufmerksam geworden, der von der Straße "In der Tütenbeke" kommend den Kreuzungsbereich an der Königsberger Straße zur Rahdener Straße hin passierte. Da an der Crossmaschine kein Kennzeichen festgestellt werden konnte, entschieden die Polizisten, den Fahrer einer Überprüfung zu unterziehen.

Anstatt zu stoppen, setzte der Unbekannte seine Fahrt über mehrere Straßen, darunter die Trakehner Straße und den Tilsiter Weg fort. Dabei überfuhr er nicht nur einen Gehweg, sondern beging an der Kreuzung Isenstedter Straße / Kantstraße auch einen Rotlichtverstoß. Im Bereich des Schulgeländes des Söderblom-Gymnasiums verloren die Polizisten an einem Stichweg schließlich den Sichtkontakt zu dem Zweiradfahrer. Trotz Hinzuziehung weiterer Einsatzmittel blieben er und das Motorrad verschwunden.

Bei dem Zweirad könnte es sich den bisherigen Ermittlungen zufolge um ein weißes Crossmotorrad ggf. der Marke KTM handeln. Der augenscheinlich männliche Fahrer trug einen markanten grellgelben Helm mit bunten Applikationen und verspiegeltem Visier. Zudem war der Unbekannte mit einer auffälligen braunen "Teddy"- / Felljacke, einer grauen Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet.

Wem das markante Outfit des Fahrers oder das weiße Motorrad bekannt vorkommt, der wird gebeten, Hinweise unter Telefon (0571) 88660 an die Kreispolizei zu übermitteln.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell