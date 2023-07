POL-RZ: Verletzte nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) - 23. Juli 2023 | Kreis Stormarn - 21.07.2023 - Bargteheide Am Freitag, 21. Juli 2023 wurden in Bargteheide in der Straße Lohe mehrere Gasleckagen festgestellt. Samstagabend (22. Juli 2023) gegen 22:30 Uhr konnten die Bauarbeiten an der Gasleitung abgeschlossen und die Vollsperrung aufgehoben werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Jacqueline Fischer Telefon: ...

