POL-PDLU: Verkehrsunfall, Suche nach beschädigtem Fahrzeug 15.12.2023, 04:25 Uhr

Speyer (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr eine 53-jährige Frau aus Römerberg mit ihrem weißen PKW die Straße Ruhhecke in Speyer. An der Einmündung Nelkenweg musste sie gegen 04:25 Uhr ihr Fahrzeug wenige Meter zurücksetzen. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeugheck gegen die Front eines vor Ort geparkten PKW und beschädigte diesen. Anschließend notierte sich die Fahrerin das Kennzeichen des geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle. Gegen Mittag wurde die Frau eigeninitiativ bei der Polizei vorstellig. Da sie am frühen Morgen die Unfallörtlichkeit verlassen hatte, wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sie das abgelesene Kennzeichen falsch notiert hatte. Der geparkte PKW ist daher noch nicht bekannt.

Zeugen der Tat und mutmaßlich betroffene Fahrzeughalter werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

