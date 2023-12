Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Späte Erkenntnis nach Unfallflucht, beschädigtes Fahrzeug gesucht

Speyer (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:25 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem PKW die Ruhhecke in Speyer-Nord und verpasste versehentlich die Einmündung zum Nelkenweg. Deshalb hielt sie an und setzte etwa drei Meter zurück. Hierbei touchierte sie einen parkenden PKW, verursachte einen Schaden, stieg aus und notierte sich dessen Kennzeichen - wie sich später herausstellen sollte fehlerhaft. Anschließend verließ sie unerlaubt die Unfallstelle und meldete den Unfall erst am frühen Nachmittag der Polizei. Die 53-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Polizei führte anhand des mitgeteilten Kennzeichens Ermittlungen durch, die ergebnislos verliefen und sucht daher nun nach dem beschädigten Fahrzeug und dessen Halter. Es dürfte sich hierbei um ein gelbes Fahrzeug, möglicherweise mit HD-Kennzeichen, handeln, das einen Schaden auf der Fahrerseite aufweist.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell