Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in der Judengasse

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz vor 2 Uhr hörten Bewohner eines Hauses in der Judengasse Geräusche von der Hauseingangstür und vermuteten Personen im Haus. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte tatsächlich Hebelspuren an der Hauseingangstür sowie an einer weiteren Außentür fest. Die Beamten durchsuchten das Haus, konnten die Täterschaft aber nicht mehr antreffen. Bislang steht nicht fest, ob die Täter Beute machten. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, Täterhinweise oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

